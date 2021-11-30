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Тымчук Василий Васильевич

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Место рождения

Шебутинцы, Украина

Дата рождения

12.10.1948

Дата смерти

30.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1948

Отец: Тымчук Василий Иванович

Мать: Тымчук (Серотюк) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
19.01.1973

Дочь: (Тымчук) Юлия

Мать ребёнка: Тымчук (Сапронова) Валентина Васильевна

Октябрьский, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
17.10.1975

Сын: Тымчук Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Тымчук (Сапронова) Валентина Васильевна

Октябрьский, город Тула, Тульская область
Смерть
30.11.2021
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, город Тула, Тульская область
Богучаровское кладбище

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