Тымчук Василий Васильевич
Место рожденияШебутинцы, Украина
Дата рождения12.10.1948
Дата смерти30.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1948
Рождение ребёнка
19.01.1973
Дочь: (Тымчук) Юлия
Мать ребёнка: Тымчук (Сапронова) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
17.10.1975
Мать ребёнка: Тымчук (Сапронова) Валентина Васильевна
Смерть
30.11.2021
Похороны
Неизвестно
Богучаровское кладбище