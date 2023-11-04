Тымчук (Серотюк) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тымчук (Серотюк) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1926

Дата смерти

24.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1926

Отец: Серотюк Василий

Мать: Серотюк Елена

Бракосочетание
15.02.1946

Муж: Тымчук Василий Иванович

Шебутинцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
12.10.1948

Сын: Тымчук Василий Васильевич

Отец ребёнка: Тымчук Василий Иванович

Смерть
24.11.1994
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, город Тула, Тульская область
Богучаровское кладбище

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