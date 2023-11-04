Тымчук (Серотюк) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1926
Дата смерти24.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1926
Отец: Серотюк Василий
Мать: Серотюк Елена
Бракосочетание
15.02.1946
Шебутинцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
12.10.1948
Сын: Тымчук Василий Васильевич
Отец ребёнка: Тымчук Василий Иванович
Смерть
24.11.1994
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, город Тула, Тульская область
Богучаровское кладбище