Марохина (Лозовская) Наталья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1914
Дата смерти11.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1914
Рождение ребёнка
17.03.1934
Дочь: Олесик Любовь Вениаминовна
Отец ребёнка: Швец Вениамин Семенович
Рождение ребёнка
20.02.1937
Дочь: Пилипенко Вера Вениаминовна
Отец ребёнка: Швец Вениамин Семенович
Рождение ребёнка
20.11.1944
Дочь: Чупрова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Марохин Николай Фролович
Рождение ребёнка
15.03.1948
Сын: Марохин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Марохин Николай Фролович
Рождение ребёнка
12.10.1952
Дочь: Захарова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Марохин Николай Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Первый муж,
Смерть
11.01.1999