Марохина (Лозовская) Наталья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марохина (Лозовская) Наталья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1914

Дата смерти

11.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1914

Отец: Лозовский Евдоким Сидорович

Мать: Лозовская Ульяна Селиверстовна

Рождение ребёнка
17.03.1934

Дочь: Олесик Любовь Вениаминовна

Отец ребёнка: Швец Вениамин Семенович

Рождение ребёнка
20.02.1937

Дочь: Пилипенко Вера Вениаминовна

Отец ребёнка: Швец Вениамин Семенович

Рождение ребёнка
20.11.1944

Дочь: Чупрова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Марохин Николай Фролович

Рождение ребёнка
15.03.1948

Сын: Марохин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Марохин Николай Фролович

Рождение ребёнка
12.10.1952

Дочь: Захарова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Марохин Николай Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марохин Николай Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швец Вениамин Семенович

Первый муж,
Смерть
11.01.1999
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