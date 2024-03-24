Марохин Николай Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1914
Дата смерти23.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1914
Отец: Марахин Фрол
Мать: Марахина Фекла
Рождение ребёнка
20.11.1944
Дочь: Чупрова (Марохина) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Марохина (Лозовская) Наталья Евдокимовна
Бракосочетание
08.08.1946
Рождение ребёнка
15.03.1948
Сын: Марохин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Марохина (Лозовская) Наталья Евдокимовна
Рождение ребёнка
12.10.1952
Дочь: Захарова (Марохина) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Марохина (Лозовская) Наталья Евдокимовна
Смерть
23.01.1994