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Марохин Николай Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1914

Дата смерти

23.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1914

Отец: Марахин Фрол

Мать: Марахина Фекла

Рождение ребёнка
20.11.1944

Дочь: Чупрова (Марохина) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Марохина (Лозовская) Наталья Евдокимовна

Бракосочетание
08.08.1946

Жена: Марохина (Лозовская) Наталья Евдокимовна

Рождение ребёнка
15.03.1948

Сын: Марохин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Марохина (Лозовская) Наталья Евдокимовна

Рождение ребёнка
12.10.1952

Дочь: Захарова (Марохина) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Марохина (Лозовская) Наталья Евдокимовна

Смерть
23.01.1994

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