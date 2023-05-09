Швец Вениамин Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швец Вениамин Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Первый муж, от которого две дочери
Рождение ребёнка
17.03.1934

Дочь: Олесик Любовь Вениаминовна

Мать ребёнка: Марохина Наталья Евдокимовна

Рождение ребёнка
20.02.1937

Дочь: Пилипенко Вера Вениаминовна

Мать ребёнка: Марохина Наталья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марохина Наталья Евдокимовна

Первый муж,
Смерть
Неизвестно