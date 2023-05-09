Швец Вениамин Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Первый муж, от которого две дочери
Рождение ребёнка
17.03.1934
Дочь: Олесик Любовь Вениаминовна
Мать ребёнка: Марохина Наталья Евдокимовна
Рождение ребёнка
20.02.1937
Дочь: Пилипенко Вера Вениаминовна
Мать ребёнка: Марохина Наталья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Первый муж,
Смерть
Неизвестно