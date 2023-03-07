Хилькевич (Яворовская) София Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилькевич (Яворовская) София Францевна

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

30.07.1867

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1867

Отец: Яворовский Францишек Викентьевич

Мать: Яворовская Екатерина Онуфриевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
18.04.1884

Муж: Хилькевич Кароль-Мартин Янович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Хилькевич Вацлав Карлович

Отец ребёнка: Хилькевич Кароль-Мартин Янович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.10.1895

Сын: Хилькевич Эдуард Карлович

Отец ребёнка: Хилькевич Кароль-Мартин Янович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.10.1900

Дочь: Софья Карловна

Отец ребёнка: Хилькевич Кароль-Мартин Янович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Место жительства
1905
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
1941
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