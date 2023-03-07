Хилькевич (Яворовская) София Францевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1867
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1867
Бракосочетание
18.04.1884
Рождение ребёнка
1893
Сын: Хилькевич Вацлав Карлович
Отец ребёнка: Хилькевич Кароль-Мартин Янович
Рождение ребёнка
10.10.1895
Сын: Хилькевич Эдуард Карлович
Отец ребёнка: Хилькевич Кароль-Мартин Янович
Рождение ребёнка
28.10.1900
Дочь: Софья Карловна
Отец ребёнка: Хилькевич Кароль-Мартин Янович
Место жительства
1905
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
1941