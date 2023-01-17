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Хилькевич Вацлав Карлович
Хилькевич Вацлав Карлович
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Место рождения
Ишим
, город Ишим, Тюменская область
Дата рождения
1893
Дата смерти
1918
Пол
Мужской
Отец
Хилькевич Кароль-Мартин Янович
1857 г.р.
Мать
Хилькевич (Яворовская) София Францевна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Хилькевич Кароль-Мартин Янович
Мать:
Хилькевич София Францевна
Ишим
, город Ишим, Тюменская область
Смерть
1918
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