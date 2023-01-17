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Хилькевич Вацлав Карлович

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Хилькевич Кароль-Мартин Янович

Мать: Хилькевич София Францевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
1918
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