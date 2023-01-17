Яворовская (Яворовская) Екатерина Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯворовская (Яворовская) Екатерина Онуфриевна

Яворовская (Яворовская) Екатерина Онуфриевна

avatar

Место рождения

Гродненская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

17.08.1902

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Гродненская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Гуменская Михалина Францевна

Отец ребёнка: Яворовский Францишек Викентьевич

с. Яворовка Белостокского уезда Гродненской Губернии
Рождение ребёнка
30.07.1867

Дочь: Хилькевич София Францевна

Отец ребёнка: Яворовский Францишек Викентьевич

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.02.1871

Сын: Яворовский Казимир Францевич

Отец ребёнка: Яворовский Францишек Викентьевич

Тоболово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яворовский Францишек Викентьевич

Смерть
17.08.1902
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Ишимское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close