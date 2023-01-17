Яворовская (Яворовская) Екатерина Онуфриевна
Место рожденияГродненская губерния
Дата рождения1837
Дата смерти17.08.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Гродненская губерния
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Гуменская Михалина Францевна
Отец ребёнка: Яворовский Францишек Викентьевич
с. Яворовка Белостокского уезда Гродненской Губернии
Рождение ребёнка
30.07.1867
Дочь: Хилькевич София Францевна
Отец ребёнка: Яворовский Францишек Викентьевич
Рождение ребёнка
22.02.1871
Сын: Яворовский Казимир Францевич
Отец ребёнка: Яворовский Францишек Викентьевич
Тоболово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1902
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Ишимское кладбище