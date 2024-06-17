Федорова (Петухова) Варвара Максимовна
Место рождения
Дата рождения1906 или 1907
Дата смерти13.07.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 или 1907
Рождение ребёнка
02.04.1932
Дочь: Раннева (Федорова) Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Федоров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1937
Дочь: Монова (Федорова) Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Федоров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1941
Отец ребёнка: Федоров Алексей Иванович
Смерть
13.07.1969
Причина смерти: инсульт (Гипертония б-нь III степени)