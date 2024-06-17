Федорова (Петухова) Варвара Максимовна 1906 или 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорова (Петухова) Варвара Максимовна

Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1906 или 1907

Дата смерти

13.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1906 или 1907

Отец: Петухов Максим Архипович

Мать: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1932

Дочь: Раннева (Федорова) Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Федоров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1937

Дочь: Монова (Федорова) Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Федоров Алексей Иванович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Федоров Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Федоров Алексей Иванович

Смерть
13.07.1969
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Причина смерти: инсульт (Гипертония б-нь III степени)

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