Монова (Федорова) Тамара Алексеевна 20.06.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монова (Федорова) Тамара Алексеевна

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

20.06.1937

Дата смерти

19.09.2010

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1906 или 1907 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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1966 г.р.
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Место
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Рождение
20.06.1937

Отец: Федоров Алексей Иванович

Мать: Федорова (Петухова) Варвара Максимовна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.09.1964

Муж: Монов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
17.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монов Константин Михайлович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.07.1966

Дочь: Карякина (Монова) Марина Константиновна

Отец ребёнка: Монов Константин Михайлович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монов Константин Михайлович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монов Константин Михайлович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
19.09.2010
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

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