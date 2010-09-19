Монова (Федорова) Тамара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1937
Дата смерти19.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1937
Рождение ребёнка
11.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.09.1964
Рождение ребёнка
17.09.1965
Рождение ребёнка
03.07.1966
Дочь: Карякина (Монова) Марина Константиновна
Отец ребёнка: Монов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
28.09.1968
Рождение ребёнка
25.02.1971
Смерть
19.09.2010