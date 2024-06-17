Петухов Максим Архипович 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петухов Максим Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Петухов Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотова (Петухова) Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова (Петухова) Таисия Максимовна

Мать ребёнка: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова (Петухова) Елена Максимовна

Мать ребёнка: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Федор Максимович

Мать ребёнка: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна

Рождение ребёнка
1906 или 1907

Дочь: Федорова (Петухова) Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Сын: Петухов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1939
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

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