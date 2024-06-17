Петухов Максим Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Петухов Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотова (Петухова) Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова (Петухова) Таисия Максимовна
Мать ребёнка: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова (Петухова) Елена Максимовна
Мать ребёнка: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906 или 1907
Дочь: Федорова (Петухова) Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Петухов Андрей Максимович
Мать ребёнка: Петухова (Орешкина) Уфимья Сергеевна
Смерть
1939