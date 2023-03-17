Бородина Пилогея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Пилогея Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1912

Дочь: Шаламова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бородин Махаил Федорович

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Николай Михалович

Отец ребёнка: Бородин Махаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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