Бородина Пилогея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1912
Дочь: Шаламова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бородин Махаил Федорович
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородин Николай Михалович
Отец ребёнка: Бородин Махаил Федорович
Смерть
Неизвестно