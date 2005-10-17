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Чёлышкин Александр Егорович

Место рождения

Эсино, Россия

Дата рождения

28.12.1950

Дата смерти

17.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1950

Отец: Чёлышкин Георгий Иванович

Мать: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.10.2005
Похороны
Неизвестно

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