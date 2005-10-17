Чёлышкин Александр Егорович
Место рожденияЭсино, Россия
Дата рождения28.12.1950
Дата смерти17.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.10.2005
Похороны
Неизвестно