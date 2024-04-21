Чёлышкин Георгий Иванович
Место рожденияд. Дмитриевская Ковровский район Владимирская обл.
Дата рождения02.04.1914
Дата смерти20.12.1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1940
Сын: Чёлышкин Владимир Егорович
Мать ребёнка: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
01.08.1941
Военная награда
10.06.1943
ПРИКАЗ По 290 стрелковому полку внутренних войск НКВД СССР десантной группы войск 10 июня 1943 г № 7/Н Действующая армия От имени Президиума Верхо... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1945
Мать ребёнка: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
17.12.1947
Рождение ребёнка
28.12.1950
Сын: Чёлышкин Александр Егорович
Мать ребёнка: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
04.04.1953
Рождение ребёнка
24.06.1956
Рождение ребёнка
25.05.1959
Рождение ребёнка
19.02.1961
Смерть
20.12.1985
Похороны
Неизвестно