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Чёлышкин Георгий Иванович

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Место рождения

д. Дмитриевская Ковровский район Владимирская обл.

Дата рождения

02.04.1914

Дата смерти

20.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

1940 г.р.
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1945 г.р.
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1950 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1914

Отец: Челышкин Иван Тарасович

Мать: Челышкина (Немышева) Мария Афансьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
09.02.1940

Сын: Чёлышкин Владимир Егорович

Мать ребёнка: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
01.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Военная награда
10.06.1943
ПРИКАЗ По 290 стрелковому полку внутренних войск НКВД СССР десантной группы войск 10 июня 1943 г № 7/Н Действующая армия От имени Президиума Верхо... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1945

Сын: Чёлышкин Виктор Егорович

Мать ребёнка: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
17.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
28.12.1950

Сын: Чёлышкин Александр Егорович

Мать ребёнка: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
04.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
24.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
25.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
19.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Смерть
20.12.1985
Похороны
Неизвестно

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