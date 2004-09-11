Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

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Место рождения

Эсино, Россия

Дата рождения

21.05.1920

Дата смерти

11.09.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

1940 г.р.
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1945 г.р.
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1950 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1920

Отец: Углов Павел Игнатьевич

Мать: Углова (Малышева) Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чёлышкин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1940

Сын: Чёлышкин Владимир Егорович

Отец ребёнка: Чёлышкин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чёлышкин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1945

Сын: Чёлышкин Виктор Егорович

Отец ребёнка: Чёлышкин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чёлышкин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1950

Сын: Чёлышкин Александр Егорович

Отец ребёнка: Чёлышкин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чёлышкин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чёлышкин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чёлышкин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чёлышкин Георгий Иванович

Смерть
11.09.2004
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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