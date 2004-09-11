Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна
Место рожденияЭсино, Россия
Дата рождения21.05.1920
Дата смерти11.09.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1940
Сын: Чёлышкин Владимир Егорович
Отец ребёнка: Чёлышкин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1941
Рождение ребёнка
30.12.1945
Отец ребёнка: Чёлышкин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1947
Рождение ребёнка
28.12.1950
Сын: Чёлышкин Александр Егорович
Отец ребёнка: Чёлышкин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1953
Рождение ребёнка
24.06.1956
Рождение ребёнка
25.05.1959
Рождение ребёнка
19.02.1961
Смерть
11.09.2004
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно