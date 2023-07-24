Рыжев Игнатий Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Рыжев Фадей Семёнович
Мать: Рыжева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Рыжева Евдокия Игнатовна
Мать ребёнка: Рыжева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Мать ребёнка: Рыжева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1829 ст.
Мать ребёнка: Рыжева Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно