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Рыжев Игнатий Фадеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Рыжев Фадей Семёнович

Мать: Рыжева Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Рыжева Евдокия Игнатовна

Мать ребёнка: Рыжева Екатерина Петровна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Рыжев Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Рыжева Екатерина Петровна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Рыжев Федосей Игнатеьвич

Мать ребёнка: Рыжева Екатерина Петровна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжева Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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