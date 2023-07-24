Рыжева Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжева Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Рыжева Евдокия Игнатовна

Отец ребёнка: Рыжев Игнатий Фадеевич

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Рыжев Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Рыжев Игнатий Фадеевич

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Рыжев Федосей Игнатеьвич

Отец ребёнка: Рыжев Игнатий Фадеевич

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжев Игнатий Фадеевич

Смерть
Неизвестно
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