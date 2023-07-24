Рыжева Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Рыжева Евдокия Игнатовна
Отец ребёнка: Рыжев Игнатий Фадеевич
Рождение ребёнка
1828 ст.
Отец ребёнка: Рыжев Игнатий Фадеевич
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Рыжев Игнатий Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно