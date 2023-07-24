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Рыжева Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1821

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Рыжева Марина Фадеевна

Отец ребёнка: Рыжев Фадей Семёнович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Рыжев Игнатий Фадеевич

Отец ребёнка: Рыжев Фадей Семёнович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Рыжева Ксения Фадеевна

Отец ребёнка: Рыжев Фадей Семёнович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Рыжева Устинья Фадеевна

Отец ребёнка: Рыжев Фадей Семёнович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Рыжев Иван Фадеевич

Отец ребёнка: Рыжев Фадей Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжев Фадей Семёнович

Смерть
1821
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