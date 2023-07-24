Рыжева Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Рыжева Марина Фадеевна
Отец ребёнка: Рыжев Фадей Семёнович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Рыжев Фадей Семёнович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Рыжева Ксения Фадеевна
Отец ребёнка: Рыжев Фадей Семёнович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Рыжева Устинья Фадеевна
Отец ребёнка: Рыжев Фадей Семёнович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рыжев Иван Фадеевич
Отец ребёнка: Рыжев Фадей Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1821