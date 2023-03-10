Марцинкевич Антон ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марцинкевич Антон ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Kniper Софья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Книпер Александра Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пургольд Анна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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