Kniper (Марцинкевич) Софья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kniper (Марцинкевич) Софья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Марцинкевич Антон ?

Мать: не указана

Смерть
1874
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