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Kniper (Марцинкевич) Софья Антоновна
Kniper (Марцинкевич) Софья Антоновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1801
Дата смерти
1874
Пол
Женский
Отец
Марцинкевич Антон ?
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Марцинкевич Антон ?
Мать: не указана
Смерть
1874
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