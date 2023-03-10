Книпер (Марцинкевич) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти06.04.1878
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Марцинкевич Антон ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1825
Сын: Книпер Виктор Христофорович
Отец ребёнка: Книпер Христофор Христофорович
Рождение ребёнка
27.09.1831
Дочь: Степанова Наталья Христофоровна
Отец ребёнка: Книпер Христофор Христофорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.10.1832
Дочь: Лидия Христофоровна
Отец ребёнка: Книпер Христофор Христофорович
Рождение ребёнка
04.12.1833
Сын: Книпер Николай Христофорович
Отец ребёнка: Книпер Христофор Христофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1878