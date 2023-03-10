Книпер (Марцинкевич) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Книпер (Марцинкевич) Александра Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

06.04.1878

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Марцинкевич Антон ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1825

Сын: Книпер Виктор Христофорович

Отец ребёнка: Книпер Христофор Христофорович

Рождение ребёнка
27.09.1831

Дочь: Степанова Наталья Христофоровна

Отец ребёнка: Книпер Христофор Христофорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.10.1832

Дочь: Лидия Христофоровна

Отец ребёнка: Книпер Христофор Христофорович

Рождение ребёнка
04.12.1833

Сын: Книпер Николай Христофорович

Отец ребёнка: Книпер Христофор Христофорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Книпер Христофор Христофорович

Смерть
06.04.1878
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