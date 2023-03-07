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Книпер Христофор Христофорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.10.1788

Дата смерти

23.06.1850

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1825

Сын: Книпер Виктор Христофорович

Мать ребёнка: Книпер Александра Антоновна

Рождение ребёнка
27.09.1831

Дочь: Степанова Наталья Христофоровна

Мать ребёнка: Книпер Александра Антоновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.10.1832

Дочь: Лидия Христофоровна

Мать ребёнка: Книпер Александра Антоновна

Рождение ребёнка
04.12.1833

Сын: Книпер Николай Христофорович

Мать ребёнка: Книпер Александра Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Книпер Александра Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Kommissariat, Koll. Rat.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.06.1850
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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