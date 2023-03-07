Книпер Христофор Христофорович
Место рождения
Дата рождения05.10.1788
Дата смерти23.06.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1825
Сын: Книпер Виктор Христофорович
Мать ребёнка: Книпер Александра Антоновна
Рождение ребёнка
27.09.1831
Дочь: Степанова Наталья Христофоровна
Мать ребёнка: Книпер Александра Антоновна
Рождение ребёнка
16.10.1832
Дочь: Лидия Христофоровна
Мать ребёнка: Книпер Александра Антоновна
Рождение ребёнка
04.12.1833
Сын: Книпер Николай Христофорович
Мать ребёнка: Книпер Александра Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Kommissariat, Koll. Rat.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.06.1850
Похороны
Неизвестно