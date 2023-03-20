Пургольд (Марцинкевич) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.12.1870
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марцинкевич Антон ?
Мать: не указана
Бракосочетание
1830
Супруг(-а): Nikolay Purgold
Рождение ребёнка
12.07.1831
Дочь: Тизенгаузен Елена Николаевна
Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович
Рождение ребёнка
30.08.1837
Сын: Пургольд Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович
Рождение ребёнка
04.10.1838
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович
Рождение ребёнка
02.05.1841
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пургольд Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Молас Александра Николаевна
Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович
Рождение ребёнка
19.10.1848
Дочь: Римская-Корсакова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович
Парголово
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ахшарумова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович
Смерть
28.12.1870