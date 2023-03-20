Пургольд (Марцинкевич) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пургольд (Марцинкевич) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.12.1870

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марцинкевич Антон ?

Мать: не указана

Бракосочетание
1830

Муж: Пургольд Николай Федорович

Супруг(-а): Nikolay Purgold
Рождение ребёнка
12.07.1831

Дочь: Тизенгаузен Елена Николаевна

Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.08.1837

Сын: Пургольд Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович

Рождение ребёнка
04.10.1838

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.05.1841

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1843

Сын: Пургольд Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Молас Александра Николаевна

Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.10.1848

Дочь: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович

Парголово
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ахшарумова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Пургольд Николай Федорович

Смерть
28.12.1870
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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