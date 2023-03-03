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Толстой Пётр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1645

Дата смерти

17.02.1729 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Толстой Иван Петрович

Мать ребёнка: Толстая Соломонида Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1694
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Дворянский титул
С 1724 по 1727
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Соломонида Тимофеевна

Смерть
17.02.1729 ст.
Соловецкий, Приморский муниципальный район, Архангельская область
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