Толстой Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1645
Дата смерти17.02.1729 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Мать ребёнка: Толстая Соломонида Тимофеевна
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1694
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Дворянский титул
С 1724 по 1727
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1729 ст.
Соловецкий, Приморский муниципальный район, Архангельская область