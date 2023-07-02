Толстой Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смерти24.10.1728 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Бракосочетание
23.10.1718 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1719
Сын: Толстой Александр Петрович
Мать ребёнка: Толстая Анастасия Петровна
Место жительства
С 1719 по 1727
Дворянский титул
С 1724 по 1727
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
граф
Смерть
24.10.1728 ст.