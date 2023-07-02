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Толстой Пётр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

24.10.1728 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Толстой Пётр Андреевич

Мать: Толстая Соломонида Тимофеевна

Бракосочетание
23.10.1718 ст.

Жена: Толстая Анастасия Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1719

Сын: Толстой Александр Петрович

Мать ребёнка: Толстая Анастасия Петровна

Нежин, Чернігівська область
Место жительства
С 1719 по 1727
Нежин, Чернігівська область
Дворянский титул
С 1724 по 1727
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
граф
Смерть
24.10.1728 ст.
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