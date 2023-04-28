Захарова-Иванова (Алексеева) Пераскева Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Иванова (Алексеева) Пераскева Лукинична

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.10.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1824 г.р.

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1848 ст.

Отец: Захаров Лука Алексеевич

Мать: Захарова Анисья Якимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1867 ст.

Муж: Павлов Григорий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1868 ст.

Дочь: Павлова-Евфимиева Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1870 ст.

Дочь: Козмина-Маршова Евдокия Иларионовна

Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1872 ст.

Дочь: Павлова-Евфимиева Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1874 ст.

Сын: Павлов-Евфимиев Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1876 ст.

Сын: Павлов-Евфимиев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1879 ст.

Сын: Павлов-Евфимиев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1881 ст.

Сын: Павлов-Евфимиев Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1882 ст.

Сын: Павлов-Евфимиев Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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