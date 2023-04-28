Захарова-Иванова (Алексеева) Пераскева Лукинична
Место рождения
Дата рождения23.10.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1848 ст.
Отец: Захаров Лука Алексеевич
Мать: Захарова Анисья Якимовна
Бракосочетание
08.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
01.06.1868 ст.
Дочь: Павлова-Евфимиева Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович
Рождение ребёнка
18.02.1870 ст.
Дочь: Козмина-Маршова Евдокия Иларионовна
Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович
Рождение ребёнка
26.02.1872 ст.
Дочь: Павлова-Евфимиева Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович
Рождение ребёнка
11.06.1874 ст.
Сын: Павлов-Евфимиев Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович
Рождение ребёнка
30.10.1876 ст.
Сын: Павлов-Евфимиев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович
Рождение ребёнка
22.01.1879 ст.
Сын: Павлов-Евфимиев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович
Рождение ребёнка
10.06.1881 ст.
Сын: Павлов-Евфимиев Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович
Рождение ребёнка
19.07.1882 ст.
Сын: Павлов-Евфимиев Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Павлов Григорий Иларионович
Смерть
Неизвестно