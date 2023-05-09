Павлов-Евфимиев (Иларионов) Илья Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов-Евфимиев (Иларионов) Илья Григорьевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.07.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1848 г.р.

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1882 ст.

Отец: Павлов (Евфимиев) Григорий Иларионович

Мать: Захарова-Иванова (Алексеева) Пераскева Лукинична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
07.01.1904 ст.

Дочь: Ларюхина (Григорьева) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1905 ст.

Дочь: Ларюхина (Григорьева) Марина Ильинична

Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1906 ст.

Дочь: Ларюхина (Григорьева) Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1908 ст.

Дочь: Салмова (Григорьева) Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.05.1910 ст.

Сын: Ларюхин-Павлов (Григорьев) Иоанн (Иван) Ильич

Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1911 ст.

Сын: Ларюхин-Павлов (Григорьев) Андрей Ильич

Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1913

Сын: Ларюхин-Павлов (Григорьев) Иван (Иоанн) Ильич

Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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