Павлов-Евфимиев (Иларионов) Илья Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1882 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1904 ст.
Дочь: Ларюхина (Григорьева) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
05.07.1905 ст.
Дочь: Ларюхина (Григорьева) Марина Ильинична
Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
18.12.1906 ст.
Дочь: Ларюхина (Григорьева) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
25.09.1908 ст.
Дочь: Салмова (Григорьева) Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.1910 ст.
Сын: Ларюхин-Павлов (Григорьев) Иоанн (Иван) Ильич
Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
14.10.1911 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1913
Сын: Ларюхин-Павлов (Григорьев) Иван (Иоанн) Ильич
Мать ребёнка: Салмова (Стефанова) Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно