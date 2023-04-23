Захарова (Якимова) Анисья Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Якимова) Анисья Якимовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.11.1844 ст.

Муж: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1845 ст.

Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Павел Лукич

Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1847 ст.

Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Филипп Лукич

Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1848 ст.

Дочь: Захарова-Иванова (Алексеева) Пераскева Лукинична

Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1851 ст.

Дочь: Захарова-Иванова (Алексеева) Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1853 ст.

Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Василий Лукич

Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Гурий Лукич

Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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