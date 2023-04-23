Захарова (Якимова) Анисья Якимовна
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1844 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1845 ст.
Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Павел Лукич
Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
17.10.1847 ст.
Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Филипп Лукич
Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
23.10.1848 ст.
Дочь: Захарова-Иванова (Алексеева) Пераскева Лукинична
Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
28.02.1851 ст.
Дочь: Захарова-Иванова (Алексеева) Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1853 ст.
Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Василий Лукич
Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Гурий Лукич
Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич
Смерть
Неизвестно