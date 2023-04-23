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Захаров (Иванов) Лука Алексеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.10.1825 ст.

Дата смерти

07.03.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1825 ст.

Отец: Захаров Алексей Иванович

Мать: Захарова-Иванова (Панкратьева) Софья Савиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.11.1844 ст.

Жена: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1845 ст.

Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Павел Лукич

Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1847 ст.

Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Филипп Лукич

Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1848 ст.

Дочь: Захарова-Иванова (Алексеева) Пераскева Лукинична

Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1851 ст.

Дочь: Захарова-Иванова (Алексеева) Евдокия Лукинична

Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1853 ст.

Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Василий Лукич

Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Гурий Лукич

Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.03.1883 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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