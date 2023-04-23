Захаров (Иванов) Лука Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1825 ст.
Дата смерти07.03.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1825 ст.
Бракосочетание
06.11.1844 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1845 ст.
Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Павел Лукич
Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна
Рождение ребёнка
17.10.1847 ст.
Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Филипп Лукич
Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна
Рождение ребёнка
23.10.1848 ст.
Дочь: Захарова-Иванова (Алексеева) Пераскева Лукинична
Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна
Рождение ребёнка
28.02.1851 ст.
Дочь: Захарова-Иванова (Алексеева) Евдокия Лукинична
Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна
Рождение ребёнка
01.08.1853 ст.
Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Василий Лукич
Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Захаров-Иванов (Алексеев) Гурий Лукич
Мать ребёнка: Захарова (Якимова) Анисья Якимовна
Смерть
07.03.1883 ст.