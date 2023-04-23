Захарова-Иванова (Панкратьева) Софья Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Иванова (Панкратьева) Софья Савиновна

Место рождения

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.09.1801 ст.

Муж: Захаров Алексей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1822 ст.

Дочь: Киприянова (Захарова) Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1824 ст.

Дочь: Захарова (Иванова) Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1825 ст.

Сын: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1828 ст.

Сын: Захаров (Иванов) Лазарь Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1830 ст.

Сын: Захаров (Иванов) Евсевий Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1831 ст.

Дочь: Проняхина (Иоаннова) Иулиания Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.03.1835 ст.

Сын: Захаров (Иванов) Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1839 ст.

Дочь: Захарова (Иванова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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