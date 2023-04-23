Захарова-Иванова (Панкратьева) Софья Савиновна
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1801 ст.
Рождение ребёнка
09.02.1822 ст.
Дочь: Киприянова (Захарова) Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1824 ст.
Дочь: Захарова (Иванова) Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1825 ст.
Сын: Захаров (Иванов) Лука Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1828 ст.
Сын: Захаров (Иванов) Лазарь Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1830 ст.
Сын: Захаров (Иванов) Евсевий Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1831 ст.
Дочь: Проняхина (Иоаннова) Иулиания Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1835 ст.
Сын: Захаров (Иванов) Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1839 ст.
Дочь: Захарова (Иванова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно