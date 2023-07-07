Пучков Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучков Агафья

Пучков Агафья

Место рождения

деревня Скатерка, Городской Округ Кашинский, Тверская область, Россия

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Василий

Мать: не указана

деревня Скатерка, Городской Округ Кашинский, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
17.03.1875

Сын: Пучков Алексей

Отец ребёнка: Пучков Егор

деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Пучков Егор

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Пучков Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Егор

Смерть
Неизвестно