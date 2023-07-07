Пучков Агафья
Место рождениядеревня Скатерка, Городской Округ Кашинский, Тверская область, Россия
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Василий
Мать: не указана
деревня Скатерка, Городской Округ Кашинский, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
17.03.1875
Сын: Пучков Алексей
Отец ребёнка: Пучков Егор
деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Пучков Егор
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Пучков Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пучков Егор
Смерть
Неизвестно