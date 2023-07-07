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Пучков Алексей

Место рождения

деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия

Дата рождения

17.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1875

Отец: Пучков Егор

Мать: Пучков Агафья

деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Пучков Сергей

Мать ребёнка: Пучкова Прасковья

деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
31.01.1914

Дочь: Булдакова Анна

Мать ребёнка: Пучкова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучков Николай

Мать ребёнка: Пучкова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Прасковья

Смерть
Неизвестно
деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
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