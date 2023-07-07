Пучков Алексей
Место рождениядеревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Дата рождения17.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1875
Отец: Пучков Егор
Мать: Пучков Агафья
деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1905
Сын: Пучков Сергей
Мать ребёнка: Пучкова Прасковья
деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
31.01.1914
Дочь: Булдакова Анна
Мать ребёнка: Пучкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пучков Николай
Мать ребёнка: Пучкова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пучкова Прасковья
Смерть
Неизвестно
деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия