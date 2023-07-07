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Пучков Егор

Место рождения

Ивашево

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Пучков Панфил

Мать: не указана

Ивашево
Рождение ребёнка
17.03.1875

Сын: Пучков Алексей

Мать ребёнка: Пучков Агафья

деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Пучков Агафья

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Пучков Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучков Агафья

Смерть
Неизвестно
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