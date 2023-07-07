Пучков Егор
Место рожденияИвашево
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Пучков Панфил
Мать: не указана
Ивашево
Рождение ребёнка
17.03.1875
Сын: Пучков Алексей
Мать ребёнка: Пучков Агафья
деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Пучков Агафья
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Пучков Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пучков Агафья
Смерть
Неизвестно