Сухомлинов Павел
Место рожденияБрянск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухомлинов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сухомлинов Иван
Мать ребёнка: Сухомлинова (Кавецкая) Виктория София Януариевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сухомлинов Сергей
Мать ребёнка: Сухомлинова (Кавецкая) Виктория София Януариевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сухомлинов Яков
Мать ребёнка: Сухомлинова (Кавецкая) Виктория София Януариевна
Рождение ребёнка
19.06.1917
Дочь: Чернякова (Сухомлинова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Сухомлинова (Кавецкая) Виктория София Януариевна
Смерть
1922