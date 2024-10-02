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Сухомлинов Павел

Место рождения

Брянск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухомлинов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сухомлинов Иван

Мать ребёнка: Сухомлинова (Кавецкая) Виктория София Януариевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сухомлинов Сергей

Мать ребёнка: Сухомлинова (Кавецкая) Виктория София Януариевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сухомлинов Яков

Мать ребёнка: Сухомлинова (Кавецкая) Виктория София Януариевна

Рождение ребёнка
19.06.1917

Дочь: Чернякова (Сухомлинова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Сухомлинова (Кавецкая) Виктория София Януариевна

Смерть
1922

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