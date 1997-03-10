Чернякова (Сухомлинова) Анна Павловна
Место рожденияБрянск
Дата рождения19.06.1917
Дата смерти10.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1917
Рождение ребёнка
16.03.1937
Сын: Черняков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Черняков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1940
Дочь: Марейкина (Черняков) Елена
Отец ребёнка: Черняков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Воробьева (Чернякова) Маргарита
Отец ребёнка: Черняков Василий Васильевич
Смерть
10.03.1997