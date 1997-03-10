Чернякова (Сухомлинова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернякова (Сухомлинова) Анна Павловна

Место рождения

Брянск

Дата рождения

19.06.1917

Дата смерти

10.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1917

Отец: Сухомлинов Павел

Мать: Сухомлинова (Кавецкая) Виктория София Януариевна

Рождение ребёнка
16.03.1937

Сын: Черняков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Черняков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.1940

Дочь: Марейкина (Черняков) Елена

Отец ребёнка: Черняков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Воробьева (Чернякова) Маргарита

Отец ребёнка: Черняков Василий Васильевич

Смерть
10.03.1997

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