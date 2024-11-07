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Сухомлинов Иван Павлович

Место рождения

Брянск 2

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сухомлинов Павел Яковлевич

Мать: Сухомлинова (Кавецкая) Виктория София Януариевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сухомлинова) Элеонора Ивановна

Мать ребёнка: Сухомлинова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухомлинов Павел Иванович

Мать ребёнка: Сухомлинова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухомлинова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сухомлинова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Сухомлинова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сухомлинова) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Сухомлинова Антонина

Смерть
Неизвестно

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