Сухомлинов Иван Павлович
Место рожденияБрянск 2
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сухомлинова) Элеонора Ивановна
Мать ребёнка: Сухомлинова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухомлинов Павел Иванович
Мать ребёнка: Сухомлинова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухомлинова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сухомлинова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Сухомлинова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сухомлинова) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Сухомлинова Антонина
Смерть
Неизвестно