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Сартаков Петр Романов

Место рождения

Аркашево, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Аркашево, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
01.03.1860 ст.

Жена: Авдеева Олимпиада Кузьмина

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.11.1862 ст.

Сын: Сартаков Матфей Петров

Мать ребёнка: Авдеева Олимпиада Кузьмина

Аркашево, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.08.1867 ст.

Сын: Сартаков Василий Петров

Мать ребёнка: Авдеева Олимпиада Кузьмина

Нехорошева, Семилужная волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.

Сын: Сартаков Андрей Петров

Мать ребёнка: Авдеева Олимпиада Кузьмина

Аркашево, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.10.1874 ст.

Сын: Сартаков Димитрий Петров

Мать ребёнка: Авдеева Олимпиада Кузьмина

Аркашево, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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