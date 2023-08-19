Сартаков Петр Романов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.03.1860 ст.
Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.11.1862 ст.
Мать ребёнка: Авдеева Олимпиада Кузьмина
Рождение ребёнка
25.08.1867 ст.
Мать ребёнка: Авдеева Олимпиада Кузьмина
Нехорошева, Семилужная волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.
Мать ребёнка: Авдеева Олимпиада Кузьмина
Рождение ребёнка
18.10.1874 ст.
Мать ребёнка: Авдеева Олимпиада Кузьмина
Смерть
Неизвестно