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Сартаков Василий Петров

Место рождения

Нехорошева, Семилужная волость, Томский уезд

Дата рождения

25.08.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1867 ст.

Отец: Сартаков Петр Романов

Мать: Сартакова Олимпиада Кузьмина

Нехорошева, Семилужная волость, Томский уезд
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 349об крещение 27.08.1867 г восприемники Нехорошев Варлам Осипов (дер. Нехорошева) Авдеева Матрона Козмина
Крещение
27.08.1867 ст.
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Жена: Кучумова Анастасия Филиппова

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.05.1906

Сын: Сартаков Николай Васильев

Мать ребёнка: Кучумова Анастасия Филиппова

Смерть
Неизвестно
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