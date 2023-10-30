Сартаков Василий Петров
Место рождения
Дата рождения25.08.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1867 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 349об крещение 27.08.1867 г восприемники Нехорошев Варлам Осипов (дер. Нехорошева) Авдеева Матрона Козмина
Крещение
27.08.1867 ст.
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.05.1906
Сын: Сартаков Николай Васильев
Мать ребёнка: Кучумова Анастасия Филиппова
Смерть
Неизвестно