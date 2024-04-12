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Сартаков Димитрий Петров

Место рождения

Аркашево, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

18.10.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1874 ст.

Отец: Сартаков Петр Романов

Мать: Сартакова Олимпиада Кузьмина

Аркашево, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.

Дочь: Сартакова Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Сартакова Ирина Михайлова

Аркашево, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.12.1911 ст.

Сын: Сартаков Николай Димитриев

Мать ребёнка: Сартакова Ирина Михайлова

Аркашево, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 30об крещение 11.12.1911 г восприемники Василий Людвигов Ковалевский Иустиния Иоаннова Дьякова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сартакова Ирина Михайлова

Смерть
Неизвестно
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