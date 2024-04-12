Сартаков Димитрий Петров
Место рождения
Дата рождения18.10.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1874 ст.
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.
Дочь: Сартакова Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Сартакова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
04.12.1911 ст.
Сын: Сартаков Николай Димитриев
Мать ребёнка: Сартакова Ирина Михайлова
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 30об крещение 11.12.1911 г восприемники Василий Людвигов Ковалевский Иустиния Иоаннова Дьякова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно