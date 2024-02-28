Нилус (Курис) София Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти14.03.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Курис Иван Онуфриевич
Мать: Курис Ульяна Ивановна
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Нилус Богдан Богданович
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Нилус Богдан Богданович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ханенко Екатерина Богдановна
Отец ребёнка: Нилус Богдан Богданович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.1871