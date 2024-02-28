Нилус (Курис) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилус (Курис) София Ивановна

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

14.03.1871

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Курис Иван Онуфриевич

Мать: Курис Ульяна Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
1819

Муж: Нилус Богдан Богданович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Нилус Николай Богданович

Отец ребёнка: Нилус Богдан Богданович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Нилус Михаил Богданович

Отец ребёнка: Нилус Богдан Богданович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ханенко Екатерина Богдановна

Отец ребёнка: Нилус Богдан Богданович

Одесса, Одеська область
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Смерть
14.03.1871
Одесса, Одеська область
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