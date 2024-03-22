Ханенко (Нилус) Екатерина Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханенко (Нилус) Екатерина Богдановна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Нилус Богдан Богданович

Мать: Нилус София Ивановна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1848

Муж: Ханенко Иван Иванович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
23.01.1849

Сын: Ханенко Богдан Иванович

Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович

Лотоки, Суразкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1851

Дочь: Ханенко Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович

Новгород-Северский, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1853

Дочь: Ашинова София Ивановна

Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович

Новгород-Северский, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1861

Сын: Ханенко Иван Иванович

Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович

Новгород-Северский, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
1891
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