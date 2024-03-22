Ханенко (Нилус) Екатерина Богдановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Нилус Богдан Богданович
Мать: Нилус София Ивановна
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
23.01.1849
Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович
Лотоки, Суразкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1851
Дочь: Ханенко Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1853
Дочь: Ашинова София Ивановна
Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1861
Отец ребёнка: Ханенко Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1891