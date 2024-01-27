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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мирошниченко Николай Потапович

Отец ребёнка: Мирошниченко Потап Степанович

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Тимошина Мария Потаповна

Отец ребёнка: Мирошниченко Потап Степанович

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Корниенко Антонина Потаповна

Отец ребёнка: Мирошниченко Потап Степанович

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Мирошниченко Михаил Потапович

Отец ребёнка: Мирошниченко Потап Степанович

Россия
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