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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мирошниченко Николай Потапович
Отец ребёнка: Мирошниченко Потап Степанович
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Тимошина Мария Потаповна
Отец ребёнка: Мирошниченко Потап Степанович
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Корниенко Антонина Потаповна
Отец ребёнка: Мирошниченко Потап Степанович
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Мирошниченко Михаил Потапович
Отец ребёнка: Мирошниченко Потап Степанович
Россия