Корниенко (Мирошниченко) Антонина Потаповна
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рожденияОколо 1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934
Отец: Мирошниченко Потап Степанович
Мать: ?
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1955
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Корниенко Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Корниенко Анатолий
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1965
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1970
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно