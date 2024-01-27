Корниенко (Мирошниченко) Антонина Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко (Мирошниченко) Антонина Потаповна

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

Дети

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Около 1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: Мирошниченко Потап Степанович

Мать: ?

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Анатолий

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Корниенко Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Корниенко Анатолий

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Анатолий

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Анатолий

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
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