Корниенко Анатолий
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1955
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Корниенко Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Корниенко Антонина Потаповна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1965
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1970
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно