Тимошина (Мирошниченко) Мария Потаповна
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Отец: Мирошниченко Потап Степанович
Мать: ?
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Тимошин Николай Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно