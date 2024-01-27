Тимошина (Мирошниченко) Мария Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошина (Мирошниченко) Мария Потаповна

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Мирошниченко Потап Степанович

Мать: ?

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Тимошин Николай Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
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