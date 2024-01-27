Мирошниченко Михаил Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Михаил Потапович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

Дети

Около 1959 г.р.
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Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Мирошниченко Потап Степанович

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1959

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Россия
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
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