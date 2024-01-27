Мирошниченко Михаил Потапович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Отец: Мирошниченко Потап Степанович
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1959
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
Около 1962
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1967
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1970
Россия
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края