(Терещенко) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терещенко) Валентина

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1959 г.р.
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Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1959

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Мирошниченко Михаил Потапович

Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирошниченко Михаил Потапович

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирошниченко Михаил Потапович

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирошниченко Михаил Потапович

Россия
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
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