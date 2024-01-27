(Терещенко) Валентина
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1959
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Мирошниченко Михаил Потапович
Рождение ребёнка
Около 1962
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1967
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1970
Россия
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края