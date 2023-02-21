Егорова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Егоров Павел
Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Петр Павлович
Отец ребёнка: Егоров Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Павел
Оренбургская обл, с. Толкаевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Павел
Смерть
Неизвестно