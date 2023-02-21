Егорова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Егоров Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Петр Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Андрей Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел

Оренбургская обл, с. Толкаевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Павел

Смерть
Неизвестно
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