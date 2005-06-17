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Егоров Дмитрий Павлович

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Место рождения

Толкаевка, 461915, Россия

Дата рождения

1913

Дата смерти

24.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Егоров Павел

Мать: Егорова Екатерина

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шатских Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Егорова Мария

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
15.10.1950

Сын: Егоров Виктор Павлович

Мать ребёнка: Егорова Мария

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1953

Сын: Егоров Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Егорова Мария

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
1954

Сын: Егоров Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Егорова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Мария

Смерть
24.06.1966
Толкаевка, 461915, Россия
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