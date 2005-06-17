Егоров Дмитрий Павлович
Место рожденияТолкаевка, 461915, Россия
Дата рождения1913
Дата смерти24.06.1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Егоров Павел
Мать: Егорова Екатерина
Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шатских Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Егорова Мария
Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
15.10.1950
Мать ребёнка: Егорова Мария
Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1953
Сын: Егоров Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Егорова Мария
Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Егорова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Мария
Смерть
24.06.1966
Толкаевка, 461915, Россия