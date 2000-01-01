Егоров Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Павел
Мать: Егорова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно